Calciomercato Juventus, pista riaperta | A gennaio pronto l’assalto

Calciomercato Juventus, il “like” galeotto riapre la pista: a gennaio i bianconeri possono tentare l’assalto al centrocampista che pare in uscita

Il “like” è galeotto. Ed è una nuova puntata in quella che si potrebbe definire la soap opera tra Maurizio Sarri e Luis Alberto. Sì perché se in estate il centrocampista spagnolo è arrivato in ritiro dopo una settimana di ritardo – poi perdonato – adesso i problemi veri sono per l’impiego del calciatore.

L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus infatti, nelle ultime due uscite della sua Lazio ha preferito Basic al “Mago”. Ufficializzando, ieri sera, che Milinkovic-Savic, e lo stesso Luis Alberto, secondo lui non possono giocare insieme. Dopo queste parole, un tifoso è intervenuto su Twitter sottolineando come, Simone Inzaghi, abbia costruito i suoi risultati alla Lazio appunto dando fiducia incondizionata ai due insieme. E sotto quel post, il like galeotto è arrivato da Luis Alberto. Che apre a nuovi scenari di mercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, va in scadenza | Bianconeri pronti a chiudere

Calciomercato Juventus, a gennaio assalto allo spagnolo

Non c’è dubbio che adesso le cose in casa Lazio si fanno incandescenti. Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto non è mai decollato e questo sembra proprio il momento più basso. Gennaio è vicino e una possibile partenza nella prossima finestra di mercato non è più da scartare. Anzi, tutt’altro. Sullo spagnolo la Juve ci ha fatto un pensiero più di una volta. E adesso le cose potrebbero sicuramente cambiare in breve tempo. C’è anche da dire però, così come riportato da calciomercato.it, che non ci sono solamente i bianconeri sul Mago.

Si parla anche di un interesse di Inter e Milan. Inzaghi farebbe carte false per riaverlo; Pioli, di un elemento in grado di spaccare la partita con una giocata, ne avrebbe proprio bisogno. Il “mi piace” quindi diventa galeotto.