Calciomercato Juventus, i blues ci provano | Si tratta ma ad una condizione

Calciomercato Juventus, i blues farebbero sul serio per il pupillo di Allegri. I bianconeri non vogliono venderlo salvo ad una condizione.

Calciomercato Juventus, il Chelsea di Abramovich è tornato a vincere nel panorama che conta e dopo la conquista della Champions League, il patron russo sogna in grande, che dico, in grandissimo. Come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, i blues avrebbero in mente di siglare due colpi faraonici per la prossima stagione, si parla infatti di un doppio colpo che potrebbe stravolgere il mercato mondiale. In attacco il Chelsea penserebbe, infatti, all’acquisto di Haaland e per la difesa il sogno continua a rimanere l’olandese De Ligt.

De Ligt al Chelsea solo ad una condizione

I blues vorrebbero il centrale classe 1999. Giocatore sicuramente al top della sua generazione, il difensore bianconero è l’obiettivo di mezza Europa. Nonostante la sua ancora giovane età, l’olandese regala performance, partita dopo partita, da autentico fuoriclasse del ruolo. La sua evidente propensione ad essere un leader ha stregato i grandi club europei che sarebbero pronti a fare follie pur di averlo.

E di “follie” dovrà trattarsi. La Juventus infatti non vuole cedere De Ligt, un giocatore chiave in difesa, nel presente ma soprattutto, ancora più importante, nel futuro. Vista l’età avanzata sia di Chiellini che di Bonucci, l’olandese è una vera e propria garanzia. Ma per farlo partire da Torino, l’unica soluzione praticabile, sarà la cosiddette clausola rescissoria che ammonta alla tripla cifra di 150 milioni di euro: l’unico soluzione attuabile.