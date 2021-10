Calciomercato Juventus, non solo Tchouameni | Altro “regalo” dalla Ligue 1

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono vigili per un eventuale colpo a centrocampo: spunta un nome nuovo dalla Ligue 1.

Oltre a Tchouameni, per il quale il “rischio” che si possa generare un’asta che inglobi i principali top club internazionali è piuttosto concreto, dal momento che le prestazioni della mezzala del Monaco non sono passate affatto inosservate, Cherubini continua a scandagliare il mercato con molto attivismo, alla ricerca della soluzione giusta.

Da un paio di stagioni, è evidente come il diktat societario sia cambiato: non più giocatori d’esperienza, sul viale del tramonto, dai costi di ingaggio esageratamente elevati, ma giovani di prospettiva, affamati e soprattutto futuribili. Linee guida che si sposano in pieno con il profilo del giovane centrocampista francese del Rennes Lesley Ugochukwu, classe ‘2004, che ha totalizzato già 7 presenze tra Ligue 1 e Ligue 2, a dispetto della giovane età.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, 30 milioni e addio a gennaio: è tutto vero

Calciomercato Juventus, fari accesi su Ugochukwu: sfida aperta con il Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juve seguirebbe con molto interesse l’evolversi della situazione, anche perché si tratta di un centrocampista poliedrico, che in caso di necessità può essere schierato anche come difensore. In ragione della sua poliedricità, anche il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno, e non è detto che non si possano creare i presupposti per un vero e proprio duello di mercato tra i due club.