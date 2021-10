Icardi, la veria storia del calciomercato Juventus passa da Madrid

Pubblicate importanti indiscrezioni su Mauro Icardi, attaccante del PSG che in passato fu accostato al Real Madrid e anche alla Juventus.

L’edizione odierna del quotidiano spagnolo “Marca“, riporta indiscrezioni su Mauro Icardi, attaccante classe 1993 della nazionale argentina e del PSG. Attualmente è accostato alla Juventus, ma min passato è stato anche un obiettivo di mercato del Real Madrid. Il club iberico, però, avrebbe deciso di non accelerare proprio per via della storia d’amore tra il bomber e Wanda Nara. La showgirl è stata giudicata troppo “mediatica” in un ambiente facile al gossip come quello madrileno. Nel 2017-2018, quando l’attenzione del Real per Maurito era ai massimi storici, furono proprio gli interventi di Wanda Nara alla TV italiana a raffreddare le “Merengues”. Tutto ciò dal momento che la moglie-agente del bomber non perdeva mai occasione per criticare allenatori e dirigenti.

Icardi e il no del Real Madrid

In molti ricorderanno che la moglie-agente del bomber non perdeva mai occasione per criticare allenatori e dirigenti. Creò grandi malintesi con la società e perfino Pardo, conduttore dell’epoca, pensò alle dimissioni da Tiki Taka. La storia che stanno vivendo a Parigi è molto delicata e in ballo ci sono anche i figli. Sono loro, probabilmente, a meritare maggiore attenzione e riserbo da parte dei loro famosi genitori.