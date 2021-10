Juventus, preoccupazione per Dybala | Furto in casa nella notte

Juventus, nella notte dei ladri sono entrati nella villa dell’attaccante bianconero, l’argentino in quel momento non si trovava in casa.

Juventus, nella notte tra martedì e mercoledì dei ladri sono riusciti ad entrare nella villa del numero 10 bianconero, mentre lui era fuori. La villa è situata nella frazione di Moncalieri dove il giocatore vive con la fidanzata. Nella refurtiva rubati alcuni orologi proprio dello stesso calciatore. Un brutto momento per il giocatore, che dopo l’infortunio deve avere a che fare anche con queste situazione extra calcistiche. Il numero 10 argentino al momento del furto non si trovava nella sua dimora. In attesa di riaverlo titolare contro l’Inter, la Vecchia Signora aspetta con ansia il ritorno ufficiale del proprio attaccante, consapevole di quanta importanza ha in questo momento nella rosa di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus si avvicina: sold out e incasso da record

LEGGI ANCHE >>> Juventus, countdown verso l’Inter con un dubbio importante