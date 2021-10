Juventus, l’Inter recupera un calciatore titolare per il derby d’Italia

Simone Inzaghi può sorridere e nella sfida al cospetto di Max Allegri può mandare in campo un uomo suo. L’Inter contro la Juve avrà Calhanoglu.

Calhanoglu ha svolto l’intera seduta col gruppo stamattina e si candida quindi a rientrare per il big match di domenica. Questo dopo aver saltato lo Sheriff ed aver giocato appena una manciata di minuti contro la Lazio. Un gol e 2 assist resta il bottino del centrocampista turco che spera quanto prima di ritornare ai suoi livelli, considerando anche la ritrovata concorrenza di Arturo Vidal. Juventus-Inter, pertanto, inizia a sorridere al tecnico nerazzurro che ha un maggiore ventaglio di soluzioni.

Calhanoglu dal 1′ contro la Juve?

L’acciaccato Hakan Calhanoglu regolarmente in gruppo, pertanto, oggi alla Pinetina ed è dunque convocabile per la Juve a meno di eventuali ricadute. Se il turco partirà dal 1′ è tutto da vedersi, perché in quella posizione Vidal e Gagliardini stanno facendo molto bene. Simone Inzaghi, ad ogni modo, lo tiene in grande considerazione perché lo reputa uno dalla grande qualità. In match sentiti come quello contro la Juventus pertanto può fare la differenza anche dalla panchina. Tre punti sarebbero molto pesanti per creare divario con una Juventus che al momento è indietro.