Calciomercato Juventus, “scippo” al Milan: accordo a zero

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano l’arrivo del giocatore in bianconero già dalla prossima estate e a costo zero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘todofichajes.com’ assicurano del possibile arrivo in estate del difensore centrale del Milan a parametro zero. Stiamo parlando del centrale nazionalità italiana Alessio Romagnoli. Stando all’indiscrezione spagnola il giocatore non rinnoverà con i rossoneri e avrebbe già chiaro il suo futuro.

Romagnoli a parametro zero | Dalla Spagna l’annuncio

Stando all’indiscrezione degli spagnoli, quindi, l’arrivo del centrale azzurro è solo questione di mesi. A giugno vestirà la maglia bianconera arrivando così a parametro zero, non rinnovando così il suo contratto con il Milan. Romagnoli non vuole rinnovare ma non è da escludersi un ripensamento qualora la dirigenza decida di assecondare le sue richieste di 6 milioni di euro netti a stagione, cifra richiesta dall’entourage del giocatore.

Da capitano a quasi riserva nella squadra rossonera, Romagnoli cerca riscatto e potrebbe farlo già dalla prossima stagione cambiando maglia e scegliendo quella della Juventus. Allegri avrebbe, di conseguenza, un altro nazionale azzurra da schierare in campo al fianco dei soliti, inarrestabili, Chiellini e Bonucci. Staremo a vedere quello che effettivamente succederà.