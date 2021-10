Calciomercato Juventus, voltafaccia Icardi: bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, dalla Spagna parlano di un futuro insolito e assolutamente inaspettato per il bomber argentino.

Calciomercato Juventus, il futuro di Mauro Icardi sarà lontano da Parigi. L’attuale situazione che lo tiene spesso ai box non farebbe contento il bomber argentino e si è parlato anche di un futuro in bianconero. Ma le ultime novità lo vedrebbero di nuovo in Spagna. Stando infatti all’indiscrezione riportata da ‘fichajes.net’, Maurito potrebbe ritornare di moda in casa madridista.

Icardi al Real Madrid è una grossa ipotesi

Icardi al Real Madrid la nuova suggestione. Dalla Spagna aprono all’idea di vederlo proprio nell’attacco dei merengues. Un vecchio pallino del presidente Perez potrebbe tornare di moda e l’attuale situazione al Psg, il tramite per chiudere, definitivamente, la trattativa.

I blancos ci credono e non è nemmeno così scontato che non si inizi già a parlare del bomber nel mercato di gennaio. Il Psg col trittico d’attacco formato dai campionissimi Messi, Neymar e Mbappe, lo vede troppe volte ai box e il giocatore desidererebbe un progetto ambizioso dove poter tornare protagonista. Il Real il tramite necessario per diventare, di nuovo, il bomber che fece la storia con la maglia dell’Inter. Ma la Juventus cosa farà? Sicuramente Icardi continua a rimanere un sogno ma che a questo punto avrebbe una rivale in più.