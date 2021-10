Calciomercato Juventus, lo United propone lo scambio | Decide Allegri

Calciomercato Juventus, il Manchester United aprirebbe allo scambio per il giocatore e vorrebbe in cambio un bianconero.

Calciomercato Juventus, non certo un titolare. Lindelof, difensore svedese del Manchester United classe 1994 non viene più considerato dal mister Solskjær e l’addio sembra ormai una certezza. Proprio dallo United, vista l’attuale situazione difensori, la Vecchia Signora potrebbe sfruttare l’opportunità andando a chiudere il classe ’94. In palio ci sarebbe uno scambio di cartellini e la contropartita tecnica, alla pari, potrebbe essere il francese Rabiot.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | C’è anche il Real Madrid

Rabiot per Lindelof | Lo scambio alla pari

Non più un indispensabile di Allegri, il francese, proprio come Lindelof, andrà in scadenza nel 2023. Per evitare una cessione a parametro zero la Vecchia Signora potrebbe valutare lo scambio per aggiungere un altro difensore nella rosa di Allegri, anche in vista dei tanti impegni internazionali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Affare a parametro zero

Uno scambio alla pari che potrebbe far felici anche gli inglesi alla ricerca di un centrocampista con esperienza. Ma sarà solo Allegri a decidere per la sua rosa. A gennaio probabilmente vedremo qualche innesto. Certamente un giocatore con le qualità dello svedese potrebbe fare comodo ai bianconeri, soprattutto come rimpiazzo ai non più giovanissimi Bonucci e Chiellini.