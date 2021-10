Calciomercato Juventus, apre all’addio | Colpaccio dalla Premier

Calciomercato Juventus, il giocatore apre all’addio. E un elemento del genere non può che interessare ai bianconeri. La situazione

Apre all’addio. Non del tutto a dire il vero. Ma sicuramente una piccola speranza la lascia per il futuro. Il suo contratto scade nel 2023. E ancora non si parla di rinnovo. Sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Mi piacerebbe rimanere al Liverpool fino al giorno del mio ritiro, ma nel calcio non si può mai sapere“, ha detto. “Il mio futuro dipende anche dal club, però non mi vedo lontano da Liverpool. Vediamo cosa succederà”. Parole e musica di Momo Salah, che ha parlato a Sky Sports, non chiudendo di conseguenza a una possibile cessione. E se così fosse, non ci sono dubbi che questa debba essere impacchettata la prossima estate, affinché il Liverpool non rischi di perderlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, la mossa per Salah

Uno dei migliori attaccanti del Pianeta non può, come detto, che interessare alla Juventus. Certo, è un profilo diverso da quelli che la società bianconera cerca in questo momento: Cherubini vuole ringiovanire la rosa e Salah non è certo di primo pelo. Ma le sue qualità sono indiscusse, e qualora si aprisse davvero l’opportunità, la sensazione è che la Juve non si lasci trovare impreparata. Certo, ci sarebbe da combattere contro le migliori società del Mondo, ma il fascino della Vecchia Signora, e un possibile ritorno in Italia dove Momo è stato sicuramente bene, potrebbero fare la differenza.

Saranno mesi decisivi i prossimi. Che faranno capire quali sono le reali intenzioni della società inglese e anche del calciatore. Forse, Salah, si sente anche a fine ciclo con il Liverpool, dopo aver vinto tutto quello che era possibile vincere e segnato una caterva di reti. Chissà…