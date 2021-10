Calciomercato Juventus, concorrenza spagnola per l’attaccante tedesco che piace anche ai bianconeri. Ci sono sia Barcellona che Real Madrid

Con la voglia di rinnovare una squadra che ha bisogno, comunque, di una mezza rivoluzione dopo anni e anni di vittorie, la Juventus si muove sul mercato cercando i profili giovani migliori.

E c’è un elemento che piace, e anche tanto, alla dirigenza bianconera. Anche se, come riportato dal quotidiano spagnolo As, ci sarebbero sia il Real Madrid che il Barcellona sul calciatore. Un classe 2002 che sta facendo parlare di sé e che certamente sarà nel mirino di tutti la prossima stagione. Parliamo di Karim Adeyemi, centravanti del Salisburgo, e già nazionale tedesco. Un profilo interessante, che Cherubini ha messo nel mirino nei mesi passati e che sta continuando a tenere d’occhio.

Calciomercato Juventus, Real Madrid avanti

In questo momento il Real Madrid è avanti. Anche se, questo nuovo inserimento del Barcellona spinge sicuramente a una accelerazione. Soprattutto perché la società catalana sta adottando una politica sicuramente diversa da quella degli anni passati, blindando praticamente tutti quei calciatori cresciuti nella cantera con delle clausole inarrivabili per tutti. Sia Pedri che Ansu Fati infatti hanno firmato un rinnovo che prevede anche una clausola rescissoria di un miliardo di euro. Contratti lunghi, anche, per non avere nessun rischio nelle prossime sessioni di mercato.

Concorrenza spagnola quindi. E anche molto agguerrita per quello che abbiamo appena raccontato. La Juventus quindi rimane in attesa di capire gli sviluppi. Che potrebbero anche non girare dalla parte dei bianconeri.