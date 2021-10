Calciomercato Juventus, beffa Roma: cash immediato

Calciomercato Juventus, colpo gobbo della Roma e scippo servito: soldi freschi già a gennaio per l’affondo decisivo.

Juventus-Roma, oltre che tenere desta l’attenzione dei tifosi sul manto erboso, potrebbe “spostarsi” anche in sede di negoziazioni, dal momento che ci sono dei giocatori che ingolosiscono sia i bianconeri che i giallorossi.

Questo perché entrambe le formazioni hanno denotato non pochi problemi per quanto concerne la linea mediana: la compagine di Allegri negli undici effettivi, quella di Mourinho in termini di riserve e di alternative in panchina. Ragion per cui, già a gennaio si potrebbero creare i presupposti per un colpo importante in mediana, che sia in grado di fornire fisicità e dinamismo completando con kg e centimetri il reparto. Caratteristiche che si sposano in pieno, ad esempio, con il background di Denis Zakaria, sul quale non a caso si sono accesi i fari dei due club italiani, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Roma in vantaggio per Zakaria: la situazione

Per gennaio la #ASRoma è in vantaggio su #Zakaria rispetto a #Juve e #Barça che lo vogliono per giugno. Richiesta finora superiore ai 10 milioni, con il lavoro degli intermediari si può scendere sui 6-7milioni @borussia #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/elXUi3AB3X — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) October 23, 2021

Secondo quanto riferito da Paolo Rocchetti, i giallorossi sono in vantaggio nella corsa all’elvetico in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, dal momento che Pinto sarebbe intenzionato a sferrare l’assalto già a gennaio, puntando a limare la distanza che intercorre tra domanda ed offerta, con il club tedesco che chiederebbe ancora 10 milioni di euro, eventualmente ridimensionabili al ribasso grazie al lavoro degli intermediari. Dal canto loro, il Barcellona e la Juventus, che pure avevano mostrato interesse per Zakaria, punterebbero ad un colpo low cost, la prossima estate.