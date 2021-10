Morata, la Juventus deve sciogliere il nodo | Con 35 milioni c’è di meglio: i nomi

La Juventus deve decidere se pagare oppure no 35 milioni all’Atletico Madrid per riscattare Morata. Ma con quei soldi si potrebbe arrivaa Gabriel Jesus.

In molti si chiedono quale margine abbia la Vecchia Signora per riscattare Morata a 35 milioni. L’Atletico non fa sconti ed in più c’è da affrontare il grande investimento per il centravanti. Sulla carta gli spiragli e i margini di manovra per il canterano sembrano davvero pochi. E alla Continassa si stanno adoperando per farsi trovare pronti su tutti e due i versanti (e non solo su questi), anche in funzione delle liste invernali. Cioè tra non molto. a quella cifra, o pagando qualcosa in più, si potrebbe pensare ad altri nomi come Gabriel Jesus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, uragano Psg | La mossa che manda tutti k.o.

Gabriel Jesus, l’alternativa a Morata

ll portale specializzato calciomercatoweb.it spiega che con la stessa cifra, ovvero 35 milioni, si potrebbe puntare su Mauro Icardi. L’attaccante del PSG ha sempre meno spazio vista la presenza di tanti campioni. Oppure si può pensare a Luis Muriel, bomber dell’Atalanta che conosce bene la Serie A. Aggiungendo qualcosa in più e arrivando a 50 milioni in lista potrebbe esserci anche il bomber del Manchester City, Gabriel Jesus. Infine la suggestione più grande del momento, ovvero Dusan Vlahovic, valutato però intorno ai 60 milioni di euro. Tutto dipenderà dunque dal futuro di Morata in bianconero.