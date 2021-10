Juventus, le parole di Ronaldo un messaggio agli ex compagni?

La Juventus ha visto partire proprio negli ultimi giorni di calciomercato il suo giocatore più rappresentativo, ovvero Cristiano Ronaldo.

Per tutta l’estate si era parlato della possibile cessione dell’attaccante, ma una volta iniziato il campionato la permanenza di Ronaldo alla Juventus sembrava essere fuori discussione. Invece sul finale dei trasferimenti estivi c’è stato il colpo di scena, con il portoghese che ha deciso di far ritorno al Manchester United. Una cessione che ha fatto tanto parlare, sia i tifosi che gli addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, Ronaldo: “Chiuderò la bocca a chi mi critica vincendo altri trofei”

Nei giorni scorsi sia Chiellini che Bonucci hanno parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo e sopratutto della tempistica della sua cessione. Il calciatore portoghese non ha replicato direttamente alle parole degli ex compagni, ma è probabilmente verso di loro che voleva indirizzare un messaggio. “Ho 36 anni e ho vinto tutto, perché dovrei preoccuparmi delle persone che dicono cose cattive su di me? Io dormo sereno la notte. Chiuderò ancora la bocca a chi mi critica e vincerò altri trofei” ha detto Cr7 ai microfoni di Sky Sport come riportato dal Corriere dello Sport.