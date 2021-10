Calciomercato Juventus, “tradimento” Conte | Doppio colpo con Barella

Calciomercato Juventus, Conte potrebbe ritornare in panchina a stretto giro di posta: le richieste del tecnico sono chiare.

Tumultuoso e mai banale, come sempre. L’addio di Antonio Conte all’Inter ha destato inevitabilmente sorpresa, gettando nello sconforto molti tifosi nerazzurri che si auspicavano che l’ex tecnico della Juventus potesse aprire un ciclo vincente sulla panchina degli eterni rivali dei bianconeri.

E invece, Conte ha deciso non solo di non continuare il suo sodalizio con i Campioni d’Italia uscenti, ma non di accettare neanche la proposta del Tottenham, club che aveva mosso passi concreti in estate per sondare la disponibilità del mister pugliese ad accettare un nuovo corso in Premier League. Tuttavia, dalle indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica, a stretto giro di posta l’attuale opinionista di Sky potrebbe tornare in Inghilterra, e più precisamente al Manchester United, dal momento che la panchina di Solskjaer traballa pericolosamente, alla luce degli ultimi risultati poco confortanti in campionato.

Calciomercato Juventus, Conte vuole Chiesa e Barella: i dettagli

Secondo quanto riportato dal “Daily Express“, nel caso in cui Conte dovesse accettare la corte dei Red Devils, avrebbe fatto già due richieste importanti: uno di questi è Federico Chiesa, per il quale in più di una circostanza ha speso parole al miele, sondato dai Diavoli Rossi anche in passato, ma senza che venisse affondato il colpo. L’ex Fiorentina fa gola anche al Chelsea, al Real Madrid e al Liverpool, e si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria asta internazionale. L’altro obiettivo che Conte avrebbe in mente risponde al nome di Niccolò Barella, che lui stesso ha contribuito a valorizzare, affidandogli le chiavi del suo centrocampo.