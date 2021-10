Poche ore al fischio d’inizio di Inter-Juventus, big match della nona giornata di serie A. Le ultime sui dubbi di Allegri.

Grande confronto quello che si preannuncia questa sera allo stadio San Siro tra due storiche rivali e due pretendenti allo scudetto. Di sicuro due formazioni che faranno di tutto per prendersi i tre punti. La Juventus deve recuperare terreno dalla squadra di Inzaghi, oltre ovviamente anche dalle altre big, e per questo motivo mira a fare risultato pieno. Non può accontentarsi di un pareggio. Dall’altro lato l’Inter sa benissimo che battere la Juve vorrebbe dire regalare una grande gioia ai propri tifosi, oltre che ovviamente allungare in graduatoria. Infermeria quasi svuotata per Allegri, che ha ancora qualche dubbio sull’undici titolare.

Juventus, Allegri ha recuperato Dybala

In difesa il tecnico non ha sciolto i dubbi su chi giocherà, ma l’impressione è che Chiellini possa giocare al fianco di Bonucci questo delicato incontro prendendo il posto di De Ligt. A sinistra dovrebbe rivedersi Alex Sandro. Rabiot è guarito dal Covid ma non sarà della partita, quindi a centrocampo ballottaggio tra Bernardeschi e Kulusevski a sinistra. Cuadrado, Locatelli e Bentancur dovrebbero completare la linea mediana. Recuperato Dybala, ma l’argentino dovrebbe andare in panchina, visto che non è al top. La coppia titolare anti-Inter dovrebbe infatti essere composta da Morata e Chiesa. Ma occhio alle sorprese.