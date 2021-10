Calciomercato Juventus, la doppia beffa dell’ex | Addio ai “bianconeri”

Calciomercato Juventus, l’ex bianconero potrebbe fare una doppia beffa alla sua vecchia squadra, portandosi dietro i due pupilli di Allegri.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Antonio Conte come prossimo allenatore del Manchester United sembra sempre più imminente, tanto che dallo ‘Sky Sport’ inglese danno l’esonero di Solskjaer molto probabile. Il brutto ko contro il Liverpool, con una cinquina che non è passata inosservata, avrebbe fatto prendere una drastica decisione alla società che a questo punto punterebbe tutto sull’ex capitano e allenatore bianconero Antonio Conte. Con l’annuncio del tecnico i piani di mercato potrebbe anche, incredibilmente, rivoluzionarsi.

Conte allo United stravolge la rosa

Qualora l’ex bianconero dovesse essere annunciato come prossimo tecnico dei Red Devils, i piani di mercato della squadra inglese potrebbero drasticamente cambiare in positivo. Innanzitutto Conte potrebbe fare leva sul buon rapporto che lo lega a Paul Pogba proprio in ricordo al passato in bianconero, convincendolo così a rimanere anche nella prossima stagione e quindi rinnovare con lo United.

Ma oltre al sogno infranto Pogba, ciò che spaventa veramente i tifosi, sarebbe il possibile assalto ad uno dei pupilli di Allegri e anche tra i giocatori più di talento nella rosa bianconera, stiamo parlando dell’esterno azzurro Federico Chiesa. Il nazionale italiana rientrerebbe nei piani del tecnico leccese e sarebbe un suo vecchio obiettivo, Conte voleva già Chiesa ai tempi dell’Inter.