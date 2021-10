Calciomercato Juventus, cessione con lo sconto | Parte a gennaio

Calciomercato Juventus, la cessione arriva con lo sconto. Ormai vive da separato in casa e la situazione si potrebbe presto sbloccare

Ormai vive da separato in casa. Dopo le polemiche delle ultime settimane qualcosa si è sicuramente rotto. E la Gazzetta dello Sport non esclude una cessione a gennaio del giocatore. Magari con lo sconto.

Sì, Vlahovic potrebbe davvero salutare la Fiorentina nella prossime finestra di mercato. Ieri non ha tirato il rigore, forse la pressione addosso era tanta, poi quando ha segnato direttamente su calcio di punizione è andato ad esultare con il tecnico Italiano. Così come non è andato sotto la curva dopo che Biraghi si è incaricato del tiro dagli undici metri al suo posto. Le cose sono cambiate in maniera così rapida che potrebbero nuovamente essere messo tutto in discussione a gennaio.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via con lo sconto

Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, Commisso potrebbe cederlo per 60-65 milioni di euro. Che è una cifra decisamente minore a quella che si prospettava fino a pochi mesi fa, quando si parlava di almeno 80-90 milioni per convincere il patron italo-americano a cedere il serbo classe 2000.

La Juventus quindi rimane alla finestra e spera di poter chiudere il colpo già nei prossimi mesi. Anche se, c’è da dirlo, la concorrenza attorno all’attaccante è veramente alta: si potrebbero muovere sia il Manchester City che il Bayern Monaco: le due potenze europee infatti sono alla ricerca di una prima punta. Guardiola dopo aver salutato Aguero, Nagelsmann perché prospetta una partenza di Lewandowski alla fine di questa stagione. Tutt’altro che semplice, quindi, arrivarci.