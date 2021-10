Calciomercato Juventus, in due a contendersi il pupillo | Affare in estate

Calciomercato Juventus, il pupillo dell’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe ben due squadre pronte a chiuderlo.

Calciomercato Juventus, per diverso tempo Isco è stato uno dei tanti, grandi, obiettivi della Vecchia Signora quando ad orchestrare il mercato c’era ancora l’attuale direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici. Isco è stato in più finestre di mercato accostato alla Juventus ma, alla fine, mai chiuso anche e soprattutto per richieste economiche eccessive. Ora la situazione dello spagnolo potrebbe sbloccarsi in via definitiva ma non sarebbe più verso Torino ma in Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto il mediano | Alternativa a Pogba

Due inglesi pronte a contendersi Isco | Si tratta

Secondo il portale spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, lo spagnolo sarebbe conteso tra due squadre di Premier League per la prossima stagione. Stiamo parlando di Everton e Leicester City. I due big club avrebbero messo come primo obiettivo proprio il centrocampista spagnolo che al Real Madrid non viene più considerato una priorità.

LEGGI ANCHE >>> Inter Juventus, parla l’ex presidente | “Match rovinato da un episodio”

Stando alle indiscrezioni Ancelotti aprirebbe alla cessione anche perché il centrocampista viene considerato un esubero in casa madridista. Ancora da capire la cifra ma…viste le prestazioni del giocatore, decisamente in calo rispetto ad un tempo, saranno, probabilmente, a prezzo di saldo. Cosa farà quindi la Juventus? Su questo è ancora un mister ma, certamente, il giocatore ad un prezzo favorevole potrebbe giungere come rinforzo per Allegri.