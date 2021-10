Calciomercato Juventus, scelto il mediano | Alternativa a Pogba

Calciomercato Juventus, un nome già noto nell’ambiente bianconero sarebbe valutato come alternativa a Pogba.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano novità per quanto concerne il centrocampista francese Tolisso. Dal portale ‘fichajes.net’ si parla, infatti, di una valutazione da parte del Psg nei confronti dell’obiettivo bianconero. Stando infatti agli spagnoli, qualora il Psg di Leonardo non riuscisse ad arrivare al già acclamato Pogba, valuterebbe l’acquisto di Tolisso, ormai esubero dei bavaresi.

Tolisso potrebbe andare al Psg al posto di Pogba

Il nazionale francese, quindi, potrebbe essere valutato come alternativa all’altro connazionale. Giocatore che in Germania non viene più reputato essenziale. Come sappiamo il Bayern Monaco lascerebbe partire Tolisso, nonostante le grandi aspettative ai tempi del suo acquisto. Il giocatore fu già avvicinato alla Vecchia Signora in più occasioni.

In più occasioni il francese è stato accostato alla rosa di Allegri ma adesso il grande obiettivo potrebbe diventare del Psg. In tal senso, Pogba verrebbe “liberato” dalle grinfie, certamente convincenti, dal punto di vista economico, del Psg, e il polpo sarebbe libero di firmare magari proprio con la Juventus. Utopia adesso certamente, ma l’ambiente bianconero continua a sognare il grande ritorno e tutti sarebbero d’accordo.