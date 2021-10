Calciomercato Juventus, firma in arrivo | C’è anche la data

Calciomercato Juventus, la firma in arrivo. E ci sarebbe anche la data. La trattativa verrà chiusa la prossima settimana

C’è anche la data. Finalmente anche. Una trattativa lunga ed estenuante che è stata confermata anche dal giocatore ieri sera, dopo il pareggio a San Siro contro l’Inter.

Ormai non ci sono più dubbi. E anche le parole da leader dette a caldo, dopo il gol su rigore che ha permesso alla Juventus di riprendere la squadra di Inzaghi, portano verso una sola direzione. Quella che il rinnovo ormai è pronto per essere firmato. E secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche la data. Un annuncio atteso dei tifosi della Juventus che, finalmente, possono anche tirare un sospiro di sollievo.

Calciomercato Juventus, Dybala firma la prossima settimana

Il rinnovo sarà fino al 2026, così come è stato ampiamente annunciato in questi mesi. La Joya e la Juve si legheranno ancora per cinque anni. E il quotidiano rosa anticipa che la prossima settimana, Antun, il procuratore del calciatore, sarà a Torino per ufficializzare l’accordo. Una notizia attesa, da troppo tempo. Ma si dovevano incastrare tante cose. Ormai, comunque, tutti i dubbi sono stati sciolti. E Dybala sarà la colonna portante della società bianconera nelle prossime stagioni.

Per avere una conferma comunque bastava solamente ascoltare le sue dichiarazioni ieri sera. Domanda specifica, sul rinnovo, alla quale l’argentino non si è tirato indietro. Non è entrato nel merito, questo bisogna dirlo, ma non ha detto una parola fuori posto. Ha parlato da futuro capitano: la fascia infatti andrà sul suo braccio appena Chiellini deciderà di dire basta. Un matrimonio che continuerà, quindi, com’è giusto che sia.