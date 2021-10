Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare possibile con uno scambio

Il calciomercato della Juventus è adesso ovviamente in stand-by ma non mancano le voci per il futuro che riguardano la squadra bianconera.

L’estate 2022 sarà molto importante per capire chi sarà il bomber della Juve del futuro. C’è da capire il destino di Alvaro Morata prima che si possa guardare ad altri nomi importanti come ad esempio quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina o quello di Mauro Icardi. L’attuale numero 9 bianconero, pedina preziosa per Allegri, non è di proprietà del club ma dell’Atletico Madrid. Ed è per questo che bisognerà attendere i mesi caldi per definire il suo futuro.

Calciomercato Juventus, McKennie all’Atletico nell’operazione Morata

Tuttosport riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “Mundo Deportivo”, secondo le quali la Juventus avrebbe un piano per ridurre il prezzo per il riscatto di Morata. All’Atletico Madrid finora il club bianconero ha già versato 20 milioni per il prestito biennale. Il prezzo di Morata è di 35 milioni di euro, una somma con la quale però la Juve potrebbe anche guardare altrove, visti i possibili movimenti futuri dei bomber. Per portare in porto l’operazione – scrivono nella penisola iberica – i bianconeri potrebbero offrire come pedina di scambio il centrocampista McKennie, che non pare imprescindibile nello scacchiere di Allegri.