Juventus, allarme infortuni | Allegri rischia di perderlo per lungo tempo

Juventus, purtroppo la squadra bianconera non è certo fortunata sui tanti infortunati, adesso si rischia un ennesimo lungo stop.

Juventus, Allegri rischia di perdere altri due giocatori chiave e uno de due potrebbe essere anche un lungo stop. Stiamo parlando prima di tutto di Bernardeschi che ieri sera è uscito dal Derby d’Italia per un infortunio alla spalla. Proprio l’esterno azzurro potrebbe stare ai box per lungo tempo. Da ‘Calciomercato.it’ si parla proprio delle condizioni del centrocampista e si preannuncia un lungo infortunio.

Bernardeschi rischia un lungo stop

“Stamane Bernardeschi si è recato con un vistoso tutore al braccio al J-Medical per per rituali visite mediche ed è al momento improbabile una sua disponibilità mercoledì pomeriggio per il turno infrasettimanale con il Sassuolo. Gli esami stabiliranno l’entità del problema e i tempi di recupero del giocatore classe ’94 e campione d’Europa, che considerando l’infortunio nel specifico rischia uno stop più lungo del previsto”. Così viene scritto dal sondaggio di ‘Calciomercato.it’ e ora attenderemo solo l’ufficialità degli esami sperando che il giocatore possa riprendersi il più presto possibile per essere a disposizione di Allegri.

Un altro giocatore della rosa di Allegri potrebbe rimanere ai box. Stiamo parlando dell’attaccante italiano Moise Kean che è stato indisponibile per il Derby d’Italia a causa di un affaticamento muscolare. Il bomber ex Everton potrebbe però essere convocato mercoledì contro il Sassuolo, ancora da stabilire.