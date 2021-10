Juventus, contro il Sassuolo Allegri può dargli una chance

La Juventus viaggia dritta verso il prossimo obiettivo, il match di domani pomeriggio in serie A contro il Sassuolo.

Dopo aver acciuffato il pareggio nello scontro diretto per l’Inter, adesso la squadra di Allegri deve tornare a macinare vittorie per cercare di avvicinarsi alla vetta. L’avversario nella decima giornata è un Sassuolo sempre insidioso, squadra che gioca bene e che ha uomini di qualità in tutti i reparti. Vincere insomma non sarà facile. Il tecnico dovrebbe cambiare diversi uomini rispetto a quelli che hanno giocato con l’Inter e si preannunciano novità nella formazione della Juventus anche nel pacchetto arretrato.

Juventus, De Sciglio in campo dall’inizio?

Dovrebbe tornare in campo sicuramente de Ligt al fianco di Bonucci al centro, prendendo il posto di Chiellini. Ma anche sulle corsie esterne potrebbero esserci avvicendamenti. De Sciglio potrebbe infatti scendere in campo dall’inizio e far rifiatare Danilo. Il duttile terzino nelle ultime apparizioni ha giocato partite praticamente perfette e Allegri dunque potrebbe concedergli una chance. Presto bisognerà anche capire quale sarà il suo futuro, visto che il suo contratto è in scadenza e finora non si è parlato del rinnovo.