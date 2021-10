Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Colpo grosso a zero

Calciomercato Juventus, il rinnovo salta, ormai è quasi ufficiale. Possibile colpo grosso a parametro zero dalla Bundesliga

C’è anche la Juventus sul colpo a parametro zero che potrebbe arrivare dalla Bundesliga, anche se sul giocatore, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, ci sono quasi tutte le big europee.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il Bayern Monaco e Tolisso è burrascoso, e il centrocampista francese avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza e il club bavarese ormai ha capito di non poterci fare nulla, arrendendosi in pratica a perderlo a parametro zero tant’è che non viene nemmeno schierato ormai da Nagelsmann.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il ritorno dell’ex | Sta per firmare

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Ecco la data della firma

Calciomercato Juventus, su Tolisso le big d’Europa

Non sarà comunque un obiettivo facile Tolisso. Visto che lo stesso quotidiano rosa sottolinea come sullo stesso ci siano le big d’Europa. Non solo Juventus e Inter, per rimanere in Italia, ma che Psg, Tottenham e Atletico Madrid sarebbero pronte a scatenare un’asta per offrire un contratto importante al calciatore che sarà libero di scegliere la propria destinazione firmando al miglior offerente.

Il francese per diverse volte nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato alla società bianconera. Allegri lo vedrebbe bene nel proprio centrocampo, anche perché saranno molti i calciatori che da qui, alla prossima stagione, lasceranno la maglia della Vecchia Signora. E uno con le qualità e con l’esperienza di Tolisso serve eccome. Ma come detto non sarà un affare semplice: per riuscirci, Cherubini, dovrebbe muoversi con largo anticipo per anticipare i possibili assalti delle altre squadre che presumibilmente arriveranno nei prossimi mesi.