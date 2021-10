Juventus, stoccata ad Allegri dopo il k.o. | “Uomo del paleolitico”

Juventus Sassuolo, la stoccata che stronca Max Allegri: l’annuncio social desta scalpore. Che critica al tecnico livornese!

La partita che la Juventus avrebbe dovuto vincere, per stessa ammissione di Max Allegri, alla fine si è risolta con una beffarda sconfitta, clamorosa per come si era messo il match, con l’inerzia che pendeva inevitabilmente dalle parti dei bianconeri, che erano riusciti a riacciuffare il match con un preciso colpo di testa di Mckennie.

Sconfitta che sicuramente lascia il segno, e che arriva al termine dopo un filotto di risultati utili consecutivi che aveva contribuito a rilanciare le speranze europee di una squadra che è ritornata a farsi male da sola. Il goal di Maxime Lopez, imbeccato da un suggerimento in verticale illuminante di Berardi, ha spento l’entusiasmo che cominciava a serpeggiare, dando adito, nuovamente, a critiche e polemiche. E c’è che riecheggia nuovamente l’improvvido paragone con Andrea Pirlo…

Juventus Sassuolo, Allegri stroncato sui social

Ci ha pensato Paolo Bargiggia a rincarare la dose, scrivendo su Twitter un post al veleno. Ecco le sue parole: “Ma non si vergognano un pò quelli che nella scorsa stagione trattavano Pirlo come uno sprovveduto e pure ridicolo? Per primo Andrea Agnelli che lo ha vergognosamente licenziato per prendere uno del Paleolitico come Allegri.