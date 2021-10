Juventus, comunicato ufficiale | Numeri scioccanti

La Juventus ha infatti pubblicato una “Nota integrativa alla relazione del consiglio di amministrazione” andando nel merito del primo punto che è all’ordine del giorno. L’assemblea ricordiamo è convocata per il prossimo venerdì. La società del presidente Agnelli, nel comunicato, tratta le destinazioni dei proventi dell’aumento di capitale, la previsione del prossimo bilancio e gli obiettivi di quello che dovrebbe essere un piano di sviluppo per la società.

Juventus, ecco il comunicato

“Il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla data dell’Assemblea (i.e. al 29 ottobre 2021), determinato includendo anche i debiti non finanziari e senza tener conto dei proventi dell’Aumento di Capitale, è stimato in circa Euro 148 milioni“, si legge nel comunicato diramato dalla società piemontese.

“I proventi netti dell’Aumento di Capitale al netto delle spese saranno pari, in caso di sua integrale sottoscrizione e liberazione, a circa Euro 395 milioni – prosegue la nota – se si considerano gli Euro 5 milioni quale stima delle spese dell’Aumento di Capitale stesso”. Infine, quello che la Juventus spera di avere, è un quadro economico importante e in netto miglioramento “dall’esercizio 2022/2023 e il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dal punto di vista operativo entro l’esercizio 2023/2024“. Diciamo tranquillamente che le cose non vanno per niente bene in questo momento per i conti della Juve. Una situazione già difficile, che è stata sicuramente aggravata anche dalla pandemia. Ma questo è il momento di fare necessità virtù.