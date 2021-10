“Donnarumma alla Juventus”, calciomercato: l’annuncio spiazza tutti

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: la rivelazione desta particolari sorprese, e vale la pena essere analizzata.

Il suo possibile approdo in bianconero ha catalizzato l’attenzione mediatica nella prima parte dell’estate appena trascorsa, ma alla fine per Donnarumma si sono spalancate le porte del Psg, che ha beffato la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta di ingaggio sontuosa.

La Juve non è riuscita a mettere le mani su “Gigio”, dal momento che non si sono poste le basi per l’addio di Szczesny, alla luce anche dell’esoso ingaggio del polacco, che sotto l’ombra della Mole percepisce circa 7 milioni di euro annui. Tanti, troppi per giustificare un eventuale investimento su di lui, ed ecco perché la “Vecchia Signora” ha dovuto mollare la presa per l’estremo difensore classe ’99, che aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan. Ma che il filo rosso tra Donnarumma e il mondo Juve sia tangibile, è testimoniato dalle dichiarazioni rilasciate da Chiellini a Dazn, all’interno delle quali, vedendosi come futuro dirigente bianconero, il difensore ha rilanciato la candidatura dell’ex capitano del “Diavolo”.

Calciomercato Juventus, le parole di Chiellini su Donnarumma

Ecco uno stralcio delle parole dell’attuale capitano della Juventus: “Donnarumma mi ricorda tanto Buffon. Perché non l’abbiamo fatto venire alla Juve? Ancora non posso decidere nulla, tra qualche anno, se farò qualcos’altro, allora ci proverò. Per adesso non posso”. Un’investitura ideale, in continuità con chi ha scritto con la maglia della Juve pagine indelebili di storia…