Calciomercato Juventus, negato il rinnovo | C’è anche l’Inter

Calciomercato Juventus, il difensore cambierà campionato ma su di lui ci sarebbe anche la squadra di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, il difensore 27enne del Borussia Moenchengladbach non rinnoverà il contratto con i tedeschi e sarebbe pronto a cambiare campionato. L’Inter monitora il possibile assalto del difensore di Friburgo che piacerebbe anche alla Vecchia Signora. Secondo il portale tedesco ‘Bild’ sarebbero due le motivazioni del mancato rinnovo: innanzitutto si parla di un disguido economico e in secondo luogo il giocatore avrebbe altri obiettivi, più importanti, rispetto a quelli, invece, prefissati dal suo club.

Ginter possibile affare ma c’è anche l’Inter

Ginter potrebbe quindi diventare un vero e proprio affare ma occhio all’Inter, che in questo momento, proprio all’abilità nell’individuare talenti di Marotta, risulterebbe in vantaggio sulla concorrenza.

Giocatore all’apice della carriera, Ginter ha già dato dimostrazione di saper fare la differenza, come già ha fatto anche in nazionale tedesca. Giocatore che ha molto ambizioni e che sarebbe pronto a cambiare campionato. La Juventus monitora da vicino soprattutto dovesse, come si è sentito, lasciar partire De Ligt in cambio di un importante offerta del Chelsea.