Calciomercato Juventus, richiesta da capogiro: 60 milioni!

Calciomercato Juventus, la richiesta è assolutamente folle: 60 milioni di euro complessivi, in 5 anni. Tutti i dettagli.

In queste fredde ore autunnali, il mercato degli svincolati rappresenta sicuramente il tema caldo per quanto concerne le negoziazioni, con la Juve molto attenta alla possibilità di mettere le mani su un parametro zero.

Il reparto sul quale si andranno a concentrare gli sforzi di Cherubini sarà sicuramente la mediana, che anche contro il Sassuolo ha denotato incredibili sbalzi tecnici, che hanno dato il via alle scorribande dei neroverdi. Un incontrista vero e proprio, in grado di spezzare le trame di gioco avversarie e di far ripartire velocemente l’azione, la Juve non ce l’ha. Motivo per il quale anche i bianconeri seguono con molto interesse la situazione legata a Franck Kessié, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza la prossima, e sul quale avrebbe messo gli occhi il Psg.

Calciomercato Juventus, la richiesta shock di Kessiè al Psg

#WhatsApp Rinnovo #Kessiè: Continua il lavoro di #Atangana alla ricerca del contratto perfetto per il suo assistito. Emerge infatti in queste ore la richiesta fatta nei giorni scorsi al #Psg di #Leonardo, ovvero quinquennale a #10Mil + #2Mil di Bonus. #Calciomercato pic.twitter.com/1O3Q1cE9Le — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) October 27, 2021

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera, nelle scorse ore l’entourage dell’ivoriano avrebbe avuto un contatto diretto con i dirigenti del Psg, al quale avrebbe fatto corrispondere una richiesta di ingaggio pari a 10 milioni di euro a stagione, più due di bonus, per cinque anni: stiamo parlando di 60 milioni di euro netti, che al lordo sono quasi 120 milioni. Tanti soldi, certamente, che spiegherebbero, ad esempio, il motivo del ritardo sulla firma del prolungamento de “Il Presidente” con il Milan, e che taglierebbero inevitabilmente fuori dalla corsa al centrocampista anche la Juventus.