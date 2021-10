Calciomercato Juventus, bye bye Kulusevski | Scambio bomba con la Roma

Calciomercato Juventus, super affare con la Roma: Kulusevski come pedina di scambio per la trattativa con i giallorossi.

Ci si attendeva una prova di forza contro il Sassuolo, e invece la Juventus di Max Allegri si è sgretolata al cospetto di Berardi e compagni, gettando alle ortiche la possibilità di tenere il passo delle prime della classe.

A finire sul banco degli imputati, oltre all’attacco spuntato, è finita questa volta anche la difesa, la cui compattezza aveva garantito la lenta risalita dell’ultimo mese. Ed invece, contro i neroverdi, si sono riviste quelle amnesie che avevano caratterizzato le prime uscite stagionali: imperdonabile la leggerezza con la quale la linea si è mossa in occasione del lancio di Berardi. Con Chiellini e Bonucci ormai avanti con gli anni, con un Rugani mai al centro del progetto ed un De Ligt che potrebbe partire se arrivasse un’offerta monstre, almeno un acquisto in difesa, volente o nolente, Cherubini lo dovrà fare, con i bianconeri che potrebbero giocarsi una pedina a sorpresa: Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma per Ibanez: addio Kulusevski

Come riferito da calciomercatoweb.it, l’ultima idea porterebbe ad un clamoroso scambio sull’asse Roma-Torino, con i bianconeri che potrebbero decidere di sacrificare Kulusevski, pur di arrivare a Roger Ibanez, la cui crescita esponenziale non è passata di certo inosservata. E non è un caso che Pinto chieda 40 milioni di euro per eventualmente iniziare le negoziazioni; soldi che la Juve non vorrebbe spendere, e che vorrebbe almeno in parte ridurre attraverso l’inserimento di qualche contropartita. La soluzione Kulusevski intriga, fermo restando che difficilmente la Roma si accontenterà dell’ex Parma per privarsi del brasiliano.