Calciomercato Juventus, vanno via in tre | Centrocampo da rifondare

Calciomercato Juventus, Allegri si ritrova con un centrocampo da rifondare. Per fare spazio agli obiettivi vanno via in tre

La Juventus è praticamente da rifondare. Soprattutto in mezzo al campo. Perché oltre Locatelli, c’è poco. E allora, per fare spazio agli obiettivi di mercato che Cherubini ha in mente, ne dovrebbero partire addirittura tre. Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il primo che verrà ceduto è il gallese Ramsey, ormai fatto fuori da Allegri che, essendo anche arrivato a parametro zero, potrebbe creare una buona plusvalenza. Ma non è questo il punto della questione, il gallese, con il suo ingaggio, blocca anche qualsiasi movimento in entrata, ed ecco perché la Juve potrebbe anche cederlo con lo sconto. E, nessuno si strapperebbe i capelli qualora arrivassero delle offerte ritenute adeguate per Rabiot e McKennie. Nessuno è incedibile e, questa, ci potrebbero finire davvero tutti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Pogba ha deciso

LEGGI ANCHE: Esonerato, ma in pole per sostituirlo non c’è l’ex Juventus

Calciomercato Juventus, ecco gli obiettivi

Sono tre gli obiettivi. Il primo, il principale, è il giovane del Monaco Aurelien Tchouameni anche se, su di lui, ci sono le big d’Europa pronta davvero a darsi battaglia. Cherubini essendosi mosso con largo anticipo, potrebbe avere un leggero vantaggio, ma la situazione rimane comunque complicata.

Rimanendo in tema di centrocampisti, è da tenere d’occhio la situazione relativa a Tolisso: il francese non rinnoverà con il Bayern Monaco e si potrebbe liberare a parametro zero. Anche in questo caso, però, la concorrenza è alta. Infine starebbe ritornano fortemente in pista il profilo di Witsel. Anche se, quello visto in Italia in Conference League, non appare certamente un elemento in grado di aiutare Allegri nelle sue scelte. Meglio tenere Rabiot in questo caso.