Calciomercato Juventus, Allegri lo fa fuori | Scelto il bomber del futuro

Calciomercato Juventus, Allegro lo fa fuori. Ormai è stato scelto il bomber del futuro. Ecco quello che potrebbe succedere tra pochi mesi

Potrebbe succedere davvero di tutto nei prossimi mesi. Ad Allegri serve un attaccante che vada a riempire l’area di rigore. E se il sostituto è stato scelto, servono anche delle decisioni che possono sembrare impopolari per arrivare a dama.

Nella prossima sessione di mercato la Juventus si giocherà il tutto per tutto per cercare di arrivare a Dusan Vlahovic. Ormai su questo ci sono pochi dubbi. Ma per prendere l’attaccante della Fiorentina, servono soldi e anche tanti. Almeno una sessantina di milioni di euro, anche perché, la questione relativa al rinnovo del calciatore della Fiorentina è ormai risaputa. Quindi Commisso non può spingersi oltre.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, vanno via in tre | Centrocampo da rifondare

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Pogba ha deciso

Calciomercato Juventus, Morata a rischio

E in tutto questo c’è anche il rischio che la Juventus decida di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 35 milioni di euro, per Alvaro Morata. Il numero 9 bianconero è sì un elemento importante, ma non è quel bomber che ad Allegri serve. Di gente che gira attorno all’area di rigore ce n’è tanta: da Chiesa a Dybala, ma anche Kulusevski e Bernardeschi. Serve uno che stia lì, pronto a sfruttare qualsiasi errore avversario nei sedici metri, e trovare così la porta con regolarità. Allo spagnolo questo riesce a fasi alterne, anche perché fa un lavoro sicuramente importante per la squadra. Ma non è quello che al momento serve.

La partenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato un buco enorme in attacco. E deve essere coperto al più presto. Secondo calciomercato.com l’operazione Vlahovic è da vedere soprattutto per la prossima stagione. Ma senza dubbio un affondo a gennaio ci potrebbe anche essere.