Esonerato, ma in pole per sostituirlo non c’è l’ex Juventus

L’ennesima sconfitta ha portato alla decisione di esonerarlo, ma in pole position per sostituirlo non pare esserci l’ex Juventus.

Stiamo parlando di Ronald Koeman, tecnico del Barcellona. Come si legge sul sito ufficiale del club, i blaugrana hanno deciso di esonerarlo dopo l’ennesima sconfitta della sua squadra. Dopo l’addio di Messi il Barcellona non è riuscito a ritrovarsi, la rosa non è più quella capace di dominare nella Liga e farsi strada in Champions. Ieri Piquè e compagni sono caduti sul campo del Rayo Vallecano in un match deciso da una “zampata” del 35enne Radamel Falcao. Adesso si dovrà cercare una nuova soluzione in panchina.

L’ex Juventus Pirlo accostato al Barcellona ma in pole c’è Xavi

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Nelle scorse settimane si è parlato anche dell’ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo tra i possibili successori di Koeman. Tuttavia la scelta dovrebbe ricadere – come si legge su Sportmediaset – su un uomo di calcio che conosce benissimo l’ambiente come Xavi. L’ex centrocampista, che a Barcellona ha vinto da giocatore tutto quello che era possibile vincere, pare infatti essere in pole position per prendere le redini della squadra.