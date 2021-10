Juventus, infortunio Mattia De Sciglio | C’è il comunicato

Juventus, è arrivato il comunicato che riporta l’infortunio subito dal laterale bianconero, per lui si preannuncia uno stop.

Juventus, il laterale di Allegri dovrà stare fuori almeno dieci giorni. Nel comunicato si legge che il difensore italiano ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Comunicato stilato, ufficialmente, dalla Juventus. Ora Allegri non potrà avere a disposizione il giocatore per la gara di Champions League in casa contro lo Zenit e nemmeno per la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Una brutta tegola in uno dei momenti più favorevoli per il laterale italiano che ha ritrovato ottimismo e determinazione proprio con l’arrivo del mister Massimiliano Allegri.

