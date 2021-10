Calciomercato Juventus, acquisti per gennaio | Il necessario per Allegri

Calciomercato Juventus, all’assemblea degli azionisti il vicepresidente Pavel Nedved ha parlato di possibili acquisti a gennaio.

Data la situazione attuale in classifica dei bianconeri sarà necessario intervenire laddove ci sono più difficoltà. Andare dunque a capire dove migliorare la rosa. Non è in dubbio infatti che il primo reparto su cui intervenire sarà il centrocampo. Allegri vuole un centrocampista più fisico ma allo stesso tempo capace di offendere in fase d'attacco.

I possibili acquisti di gennaio per Allegri

Tanti i nomi sull’agenda di Cherubini ma alcuni per motivi di contratto sarà difficile chiuderli già nel mercato di riparazione invernale, dunque, andiamo ad analizzare quelli più papabili per gennaio. Sicuramente guardando il centrocampo il nome di Witsel potrebbe farsi sentire. Il classe 1989 aveva già aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia e non è da escludersi che la Juventus ci possa provare già in inverno, così come Isco: non più titolare inamovibile per Ancelotti e vista la sua attuale situazione, il giocatore potrebbe chiedere di essere ceduto già in inverno.

In attacco difficile arrivi qualcuno, anche se una punta potrebbe fare comodo al già inamovibile Dybala, nel caso, appunto, non si dovesse avere a disposizione Morata. Ma proprio in fase offensiva Allegri è ottimista e Kaio Jorge potrà essere considerato l’acquisto di gennaio, così come Arthur in mediana: i due brasiliani verranno sicuramente utilizzati di più e sembrano piacere molto al mister.