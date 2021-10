Calciomercato Juventus, l’ex aiuta | “Scippo” alla rivale di Serie A

Calciomercato Juventus, l’ex allenatore bianconero potrebbe fare spesa in Serie A e i quattro obiettivi sono big di una rivale.

Calciomercato Juventus, l’ex tecnico bianconero Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore del Manchester United e per l’occasione avrebbe già in mente quattro acquisti top provenienti dalla Serie A. Come riporta il sito ‘fichajes.net’ gli obiettivi del tecnico leccese sono quattro titolari dell’Inter, sua ex squadra con cui è riuscito ad ottenere lo scudetto nella passata stagione. Con l’acquisto di questi quattro giocatori, in caso affermativo, la rosa nerazzurra risulterebbe decisamente potenziata.

Conte chiede quattro big dell’Inter

L’ex Antonio Conte, qualora dovesse essere confermato prossimo mister del Manchester United, avrebbe già in mente quattro acquisti da fare proprio nel campionato italiano. Si tratta di quattro suoi ex giocatori, tutti dell’Inter. Il primo nome sul taccuino riguarda il centrocampista italiano Nicolò Barella che si adatterebbe perfettamente alle sue esigenze tattiche, gli altri sono tutti in settori diversi del campo.

Il secondo nome è quello di Milan Skriniar, il centrale nerazzurro è uno dei primi obiettivi della difesa, insieme all’altro azzurro Matteo Darmian che si sta dimostrando di nuovo all’altezza dell’occasione, con un passato già in Inghilterra, proprio al Manchester United. Ultimo non da meno è quello di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace molto al tecnico e sarebbe l’acquisto ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo.