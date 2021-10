Calciomercato Juventus, Cherubini anticipato | Beffa con lo scambio

Calciomercato Juventus, Cherubini anticipato: si fa largo l’ipotesi di scambio per arrivare al difensore. La Roma è in pole

Beffa con lo scambio. Almeno stando a quanto anticipato da calciomercatoweb.it. Sì, perché Tiago Pinto, dirigente della Roma, starebbe pensando a un difensore per il mercato di gennaio che la Juventus aveva messo nel mirino per la prossima stagione.

Ma il portoghese che da gennaio gestisce le operazioni di mercato, si vorrebbe muovere con largo anticipo per bruciare appunto la concorrenza bianconera e anche quella dell’Inter. Il difensore nel mirino è Bremer del Torino: contratto in scadenza nel 2023, valutazione che si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, qualità indiscusse, pronto per una big in Serie A visto che con la maglia granata sta dimostrando il suo ottimo valore. A conclusione del quadro, anche una certa continuità nelle prestazioni che non fa mai male.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, con Kulusevski è finita | Doppio erede

LEGGI ANCHE: Morata e Vlahovic | La doppia mossa Juventus per il serbo

Calciomercato Juventus, la Roma accelera per Bremer

Secondo il portale, Tiago Pinto per anticipare le concorrenti, a gennaio potrebbe mettere sul piatto il cartellino del giovane esterno Calafiori per far abbassare le pretese di Cairo e per arrivare al difensore brasiliano. A Mourinho un difensore serve, e avrebbe chiesto espressamente quello del Torino. Cairo, a quanto trapela, sarebbe anche felice dell’interesse giallorosso per evitare una cessione alla rivale storica cittadina. Probabilmente i tifosi del Torino non gli perdonerebbero questo affare di mercato.

A Juric infine Calafiori piace, anche perché potrebbe essere utilizzato in maniera del tutto indifferente sia in una difesa a tre o a quattro. Rodriguez non convince del tutto e allora un elemento in più farebbe sicuramente comodo. Un’operazione che potrebbe davvero andare a buon fine con Pinto che brucerebbe di conseguenza le mosse bianconere. Staremo a vedere.