Juventus, parla il presidente | Cosa ne pensa dell’addio di Ronaldo

Juventus, all’assemblea degli azionisti ha parlato anche il presidente Andrea Agnelli che ha detto la sua sull’addio di CR7.

Juventus, sono passati pochi mesi ma l’addio di Cristiano Ronaldo non smette di farsi sentire. Sia per un punto di vista numerico, i bianconeri vanno meno in porta da quando il portoghese se ne è andato, sia da un punto di vista anche di fama. CR7 è stato e sarà un campionissimo ma la Juve deve andare avanti come squadra, prima di tutto. La summa del pensiero di Agnelli è questo ed ecco quali sono state le sue parole proprio a proposito dell’attaccante portoghese ora (ritornato) a Manchester.

Agnelli su Ronaldo: “Un onore”

Proprio nell’assemblea il presidente della Juventus ha parlato del campione portoghese che nei suoi tre anni in bianconero è riuscito a portare in bacheca tanti altri trofei. Agnelli infatti non ha dubbi “Un onore averlo avuto ma la squadra Juventus viene prima di tutto”. Il focus è sempre questo, oltre i giocatori, oltre le bandiere, quello che conta di più (con i risultati) è la Juventus: inteso come team.

E queste parole del presidente non lasciano nessun dubbio alcuno: “Avere il più grande giocatore al mondo è stato un onore e un piacere, non possiamo che applaudirlo per quello che ha fatto in questi tre anni con noi, ma la Juve viene prima di qualunque persona”.