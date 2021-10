Nedved attaccato dagli azionisti di minoranza | Agnelli lo difende

Nedved replica alle critiche degli azionisti di minoranza della Juventus: «Darò sempre tutto per questa società, ho sempre agito per il suo bene e lo farò fino all’ultimo giorno che sarò qui».

Problemi tra Pavel Nedved e gli azionisti di minoranza della Juventus. In qualità di soci e di tifosi hanno criticato la gestione recente del club durante l’assemblea annuale all’Allianz Stadium. Nel mirino è finito pure il vicepresidente, anche per alcuni comportamenti in tribuna e a bordocampo durante le partite. E’ sintomo che in casa della Vecchia Signora le cose non vanno bene e che ad ogni livello stanno nascendo dei malumori da spegnere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cherubini anticipato | Beffa con lo scambio

La risposta di Nedved

L’ex calciatore della Juve ha preso la parola per difendersi: «Non si può svolgere un ruolo cosi prestigioso solo perché sono amico del presidente, non credo che la proprietà lo permetterebbe. Ho sempre sentito tante responsabilità, anche troppe. Ho sentito critiche anche giuste per quanto riguarda il mio comportamento, ma fa parte del mio carattere. Darò sempre tutto per questa società, ho sempre agito per il suo bene e lo farò fino all’ultimo giorno che sarò qui. Sentire le vostre parole mi fa male ma non cambierò mai, svolgerò il mio lavoro con massima personalità e impegno». Il presidente Andrea Agnelli lo ha rincuorato: «E’ un privilegio avere una persona come Pavel Nedved in società».