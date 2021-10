Vlahovic alla Juventus | Svelato il piano dei bianconeri

La Juventus ha iniziato a sondare il terreno con gli agenti di Vlahovic. Quanto serve per l’ingaggio e come si proverà a convincere Commisso.

Ci siamo, entra in scena la Juventus. I bianconeri non possono rischiare di perdere il treno della Champions dopo che lo scudetto si è volatilizzato. Questa mattina la Gazzetta dello Sport lo scrive a chiare lettere: la Vecchia Signora proverà a prenderlo subito a gennaio. Il contatto è di quelli che possono lasciare il segno. La Juve sta dialogando con l’entourage di Dusan e ha capito che ci vogliono almeno 6 milioni di euro netti all’anno per conquistare il suo sì. Per ora è solo un indizio, ma permette di capire che i lavori sono in pieno corso. Il club bianconero si sta dando da fare per cercare un centravanti e la scelta di Rocco Commisso di vendere il proprio giocatore a gennaio evidentemente comporta un approfondimento in tempi stretti.

Juventus, come arrivare a Vlahovic

Commisso in estate sparò una quotazione superiore ai 70 milioni di euro. Del resto, erano i tempi in cui Commisso provava a prolungare il contratto al serbo proprio con l’inserimento di una clausola di rescissione di quella entità. La successiva rottura ha chiaramente cambiato le carte in tavola. Così a Torino si stanno adoperando per capire se il grande colpo può essere centrato subito o se, invece, sarà il caso di aspettare l’estate. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, Federico Cherubini, su questo argomento ha tante cautele: sa benissimo che la concorrenza internazionale è molto agguerrita. E Vlahovic in questa fase ancora non ha espresso chiaramente la sua scelta.