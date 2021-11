Calciomercato Juventus, nuovo nome per la porta | Intreccio con il Napoli

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero avanzare per un nuovo nome in porta e trattare con il Napoli.

Calciomercato Juventus, un nuovo nome tra i pali. I bianconeri valutano le possibili occasioni anche in difesa, e come potenziale, nuovo, estremo difensore, si valuta l’acquisto di Meret, attualmente ai margini con i partenopei. Il giovane azzurro potrebbe quindi rappresentare l’occasione in porta.

Meret il nuovo nome per la porta

Il nazionale azzurra potrebbe diventare il nuovo portiere della Juventus. Infatti i partenopei, come riportato da ‘Calciomercatoweb.it’, avrebbero messo in agenda il potenziale acquisto di Gollini, attualmente al Tottenham dell’ex Paratici.

Il Napoli infatti vorrebbe puntare tutto sull’ex Atalanta e in questa eventualità lascerebbe partire Meret. Il nazionale azzurra piace molto ad Allegri che lo vedrebbe molto bene in maglia bianconera. Un triangolo che coinvolgerebbe Juventus, Napoli e il Tottenham. Staremo a vedere quando e se sarà possibile andare a chiudere ma la giovane età del profilo lascia ben sperare anche per il futuro, Meret è un classe ’97 proprio come Federico Chiesa.