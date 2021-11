Juventus, Allegri dovrebbe recuperarlo per la Champions

La Juventus ha iniziato la sua preparazione in vista della partita che martedì sera la vedrà protagonista contro lo Zenit in Champions League.

“Scarico ovviamente per parte del gruppo, come sempre nel dopo gara, mentre chi è sceso in campo al Training Center si è focalizzato su tecnica, azioni veloci, possesso palla, oltre che su una partitella” si legge sul sito internet ufficiale. I tifosi sperano di vedere una squadra arrembante, con un atteggiamento decisamente differente da quello visto soprattutto nel primo tempo di Verona. Con Allegri che spera anche di recuperare una pedina preziosa.

Juventus, Chiesa verso il rientro

Come ha scritto nei giorni scorsi Calciomercato.it l’attaccante esterno bianconero non è stato disponibile contro il Verona a causa di un affaticamento muscolare. Niente di particolarmente grave, dunque, ed è per questo motivo che è lecito attendersi la sua presenza nell’elenco dei convocati per la partita casalinga contro lo Zenit. Chiesa potrebbe partire dalla panchina, ma in ogni caso sarebbe una opzione importante per un attacco che sta facendo grande fatica nel trovare la via della rete.