Calciomercato Juventus, Ancelotti lo scarica | Affare a gennaio

Calciomercato Juventus, Ancelotti lo ha ormai scaricato e non lo vuole più in squadra. Possibile anche un affare a gennaio

A Madrid, secondo quanto riportato da diriogol.com, credono di aver commesso l’errore più grande della propria campagna acquisti. E forse in Spagna hanno ragione, visto che mai, fino al momento, il calciatore ha inciso.

E adesso è praticamente fuori rosa, spiega il portale: Ancelotti non lo vuole, e lui non vuole rimanere. Una mezza risoluzione consensuale in poche parole. Che potrebbe già avversarsi a gennaio. Il profilo di Hazard è seguito senza dubbio dalla Juventus. Che spera di sfruttare i buoni rapporti con Florentino Perez per riuscire in quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Perché sì, non ci sono dubbi che l’esterno belga arrivato a Madrid dal Chelsea sia uno di quegli elementi in grado di fare la differenza in qualsiasi momento della partita.

Calciomercato Juventus, assalto ad Hazard a gennaio?

Le cose certe, in questo momento, sono due. Le altre sono solamente ipotesi di mercato che vengono fatte e che interessano i bianconeri. Ma partiamo dalle prime: Hazard partirà a breve e su di lui ci sono due importanti club di Premier League pronti ad abbracciarlo. La sua ex squadra, il Chelsea, e quella che ha maggiori possibilità economiche per intervenire sul mercato, il Newcastle.

Passando invece alle opzioni o suggestioni, Hazard è stato accostato con insistenza alla società bianconera nel corso dell’ultimo periodo. Non un’operazione semplice, su questo c’è poco da discutere, ma che alla fine vista la situazione che il calciatore sta vivendo in Spagna potrebbe diventare fattibile. Il motivo è ulteriormente spiegato anche dalle parole di Ancelotti, che ha confermato che nella sua carriera da allenatore mai ha trattenuto un calciatore contro la propria voglia. Un via libera, in pratica.