Calciomercato Juventus, Conte al Tottenham | Ansia bianconera

Calciomercato Juventus, Conte vicinissimo al Tottenham mette ansia ai tifosi bianconeri. Ecco i possibili colpi degli Spurs

Fabio Paratici questa mattina ha deciso di ufficializzare l’esonero di Nuno Espirito Santo: il tecnico portoghese, dopo la sconfitta contro il Manchester United di sabato scorso è stato sollevato dall’incarico.

E secondo quanto riportato ormai da quasi tutti gli organi d’informazione, dovrebbe essere Antonio Conte il sostituto. Il tecnico pugliese è pronto ad accettare l’offerta del Tottenham: che non solo sarà ricca per l’allenatore, ma che mette sul piatto milioni importanti anche sul mercato. Un primo quadro, infatti, è stato fatto dal portale calciomercato.it, che sottolinea come diversi calciatori che al momento sono in Seria A potrebbero entrare nel mirino. Due sono juventini.

Calciomercato Juventus, Conte al Tottenham: ecco chi vuole

Secondo il sito specializzato ci sono due elementi che fanno gola ad Antonio Conte. Due pilastri della Juve del presente e soprattutto di quella che potrebbe essere. Federico Chiesa e Matthijs de Ligt potrebbero entrare nell’orbita degli Spurs, anche se servono milioni, e anche tanti, per riuscire a convincere Cherubini. Anche se tutte le offerte potrebbero anche non bastare.

Per l’ex Fiorentina servono almeno 90 milioni di euro. Almeno. Per il difensore arrivato dall’Ajax almeno altri 70. Cifre importanti che probabilmente non fanno paura al Tottenham ma che sicuramente mettono ansia ai tifosi bianconeri. Davanti a delle offerte del genere rimane sempre difficile riuscire a dire di no. Ecco perché bisogna fare attenzione ai movimenti che gli Spurs potrebbero fare nei prossimi mesi. Con Paratici e Conte è davvero tutto possibile.