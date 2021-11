Calciomercato Juventus, dietrofront Isco | Il Milan ha deciso

Calciomercato Juventus, svolta Isco: la decisione del Milan cambia i piani anche di Cherubini. Ecco i dettagli.

Accostato sia al Milan che alla Juventus, il futuro di Isco continua ad essere un rebus. Lo spagnolo, infatti, legato al Real Madrid da un contratto fino al 2022, potrebbe dire addio ai Blancos a fine stagione, dal momento che Ancelotti non ha intenzione di puntare su di lui, avendolo utilizzato con il contagocce in questo scorcio di stagione. Ragion per cui, l’entourage dell’ex Malaga ha cominciato a guardarsi attorno, per valutare diverse possibilità per il suo assistito: il classe ’92 ha diversi estimatori in Serie A, tra cui i bianconeri e i rossoneri.

Calciomercato Juventus, svolta Isco: la posizione del Milan

Stando a quanto riferito da “As”, però, il Milan avrebbe deciso di non affondare il colpo per il trequartista spagnolo, preferendo puntare su calciatori più giovani, piuttosto che investire un ventinovenne al quale comunque avrebbe dovuto corrispondere un ingaggio sostanzioso: Isco, poi, non viene considerata una priorità da parte di Massara e Maldini. Staremo a vedere, però, se alla fine si potranno aprire altre piste per il centrocampista.