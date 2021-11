Calciomercato Juventus, colpo Witsel | Arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, affare Witsel: super scambio per arrivare al centrocampista belga. Svelati i nomi in ballo.

Non c’è sessione di calciomercato, ormai, nella quale il nome di Axel Witsel non venga accostato alla Juventus: il belga è considerato uno dei “pupilli” di Allegri, ragion per cui, quando si vociferava della possibile cessione di Weston Mckennie, uno dei candidati più papabili a sostituire il texano era proprio l’ex Zenit, che comunque il Borussia Dortmund ha deciso di trattenere, nonostante l’incombente scadenza contrattuale.

Stando a quanto riferito da Todofichajes, però, potrebbe essere un’altra la chiave di volta per incentivare l’acquisto del belga già a gennaio, in quanto i bianconeri potrebbero entrare nell’ordine di idee di offrire al club tedesco il cartellino di Aaron Ramsey, che sta facendo molta fatica a trovare spazio, e il cui ingaggio da 7 milioni di euro annui pesa come una spada di Damocle sulle casse del club bianconero. Scambio che garantirebbe ad Allegri un innesto dalla maggior fisicità e duttilità tattica, in grado di poter agire sia un centrocampo a due, sia come mezzala di un centrocampo a tre, e di “epurare” un calciatore che già da tempo non rientra più nei diktat societari.