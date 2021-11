Juventus, talento e leadership: si riparte da Dybala

La Juventus deve voltare pagina al più presto, cancellare le ultime negative prestazioni e ripartire più forte di prima.

I ragazzi di Allegri sono in ritiro dove stanno preparando il match contro lo Zenit di Champions League e più in generale le prossime gare. Bisogna ritrovare lo smalto dei giorni migliori al più presto prima di compromettere la stagione. I tifosi sono molto delusi dal rendimento soprattutto di alcuni giocatori. Mentre hanno sottolineato l’impegno e la voglia di far bene di Paulo Dybala, sempre più al centro del progetto tecnico juventino. Ma non solo.

Juventus, Dybala sempre più al centro del progetto

Come sottolinea anche Calciomercato.it adesso più che mai la Juventus dovrà aggrapparsi non solo alle giocate di grande talento del suo numero dieci ma anche alle sue capacità di leadership. Dovrà essere lui il trascinatore della squadra nel prossimo futuro e del resto anche le sue ultime parole fanno capir come Dybala abbia tutte le qualità per essere già oggi il punto di riferimento principale per i compagni. “Ricordiamoci che siamo la Juve, dobbiamo portare rispetto per questa maglia, per la sua storia e per i grandi campioni che la hanno indossata” ha detto dopo la sconfitta di Verona come si legge sul sito ufficiale.