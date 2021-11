Juventus-Zenit, Danilo rassicura: “La squadra è unita”

La Juventus domani sera affronterà lo Zenit San Pietroburgo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Partita da vincere a tutti i costi per ridare ossigeno ad un ambiente un po’ deluso dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato che hanno spento i sogni di scudetto. Chi sta davanti non sta sbagliando un colpo e la missione rimonta pare impossibile. Basta però anche un punto contro lo Zenit per qualificarsi al turno successivo dopo le tre vittorie in tre gare ottenute finora in Europa. Momento dunque delicato per la Juventus anche se Danilo in conferenza stampa si mostra sereno.

Juventus, Danilo: “Difendiamo come se fosse una finale”

“La squadra è unita e noi siamo concentrati sui nostri obiettivi. Adesso è il momento di lasciare qualcosa da parte per la Juve, è il momento di rialzarci insieme”. – ha detto il difensore come si legge su Twitter.

“La Champions deve essere un obiettivo per noi. Abbiamo l’esperienza e la qualità per provarci” dice ancora. “Prima dell’Inter avevamo fatto un filotto di 4 gare senza subire gol. Dobbiamo riprendere a difendere come se fosse una finale ogni volta” conclude Danilo.