Calciomercato Juventus, occasione irrinunciabile | Dalla Spagna certificano

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘fichjes.com’ assicurano che il futuro di Edin Hazard potrebbe passare dall’Italia con la Juventus come primo obiettivo. Il giocatore belga preso come erede di CR7 proprio al Real Madrid sembra non aver soddisfatto tutte le aspettative dei tifosi e dell’attuale allenatore Carlo Ancelotti che aprirebbe, clamorosamente, ad una sua cessione.

Hazard alla Juventus è una possibilità

Non è quindi impensabile valutare il futuro di Hazard alla Juventus. Il giocatore è ancora uno dei più forti al mondo, nonostante un momento no da quando ha scelto il Real Madrid post Chelsea. L’esterno olandese potrebbe rappresentare una grande opportunità per i bianconeri sprovvisti di giocatori capaci di fare una vera differenza in fase offensiva.

I bianconeri valuterebbero l’acquisto del giocatore ad un prezzo vantaggioso vista la sua attuale posizione al Real Madrid. Ancora da capire se e come, visto che l’esterno olandese è comunque parte dell’organico di Ancelotti. Da monitorare l’occasione ma non è da escludersi un assedio già nel mercato invernale.